Ontbijtkoeken en warme chocolademelk voor Rode Neuzen Dag in kappersschool Richtpunt in Oudenaarde Ronny De Coster

26 november 2019

14u38 4 Oudenaarde Leerlingen van de provinciale kappersschool Richtpunt in Oudenaarde steunen Rode Neuzen Dag. Dinsdag hebben ze voor de benefiet ontbijtkoeken en warme chocolademelk verkocht.

“De actie was een initiatief van de leerlingenraad”, vertelt directeur Geert Billooye. Vorige maand kreeg de school nog het bezoek van de Rode Neuzen Scholentour met Vincenzo De Jonghe van Qmusic. “Dat heeft de leerlingen gestimuleerd om ook in actie te schieten. Het welbevinden van onze leerlingen vinden wij heel belangrijk. Rode Neuzen wil jongeren aanzetten om problemen bespreekbaar te maken en hulp te vragen als dat nodig is. Ze bieden jongeren middelen om hen weerbaarder te maken op sociaal, mentaal en fysiek vlak. Als school engageren wij ons dan ook graag voor dit project”, motiveert Billooye waarom zijn school zich voor Rode Neuzen Dag inzet.