Onderzoek naar vraag of Oudenaarde lokale ondernemers voldoende heeft gesteund in coronatijd Ronny De Coster

02 oktober 2020

13u04 1 Oudenaarde Stad Oudenaarde wil te weten komen wat de ondernemers vinden van de lokale ondersteuning tijdens de coronacrisis. “Zo kunnen we onze lokale ondersteuning nog beter afstemmen op de noden van onze ondernemers”, zegt schepen Carine Portois (Open Vld).

Oudenaarde stapt mee een grootschalige onderzoek op initiatief van de Universiteit Antwerpen en LMR met de steun van Unizo en VVSG. “Door deel te nemen aan dit onderzoek willen we te weten komen wat de impact van de coronacrisis op onze ondernemers is”, zegt schepen Portois.

“De resultaten kunnen ons helpen om onze lokale ondersteuning te verbeteren waar nodig. Wat doen we goed? Wat kan beter? We vinden het erg belangrijk om onze lokale ondernemers te steunen waar nodig en hebben al heel wat inspanningen geleverd om hen door deze moeilijke periode te loodsen”, aldus de schepen. Tot 18 oktober kunnen ondernemers hun feedback geven via deze link https://vlaanderen.impactcorona.be/11089 die meteen leidt naar Oudenaarde. De vragenlijst is anoniem.