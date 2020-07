Ondernemers in Vlaamse Ardennen ontvangen 32.453.200 euro Vlaamse coronasteun Lieke D'hondt

15 juli 2020

17u28 0 Vlaamse Ardennen De Vlaamse regering keert in de Vlaamse Ardennen in totaal 32.453.200 euro uit aan bedrijven en zaken die door de coronacrisis zware hinder hebben ondervonden. Dat bedrag is som van alle hinder- en compensatiepremies die de ondernemers hebben aangevraagd.

In volle coronacrisis was het ook voor ondernemers niet makkelijk om het hoofd boven water te houden. Velen moesten hun zaak verplicht sluiten tijdens de lockdown. Anderen konden dan weer blijven draaien, maar zagen hun omzet fel dalen. Voor al deze zaken heeft de Vlaamse regering een regeling uitgewerkt om financieel bij te springen. Ondernemers die verplicht moesten sluiten krijgen een hinderpremie, wie omzetverlies had een compensatiepremie. Uit de cijfers die Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld) die de cijfers heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat in de verschillende steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen nu 2.723 hinderpremies en 1.247 compensatiepremies zijn toegekend. In de grootste steden Oudenaarde, Zottegem en Ronse gebeurde dat logischerwijs het vaakst. De Oudenaardse bedrijven ontvangen allemaal samen 6.999.180 euro, in Zottegem 5.182.580 euro en in Ronse 4.444.360 euro.

390.220 tot 3.318.480 euro

In de kleinere gemeenten springen vooral Kruisem, Gavere, Brakel en Zwalm erbovenuit met respectievelijk 440, 325, 310 en 237 bedrijven die een premie uitbetaald zullen krijgen. In euro uitgedrukt variëren de totaalbedragen voor deze gemeenten tussen 1.955.300 en 3.318.480 euro.

In Maarkedal, Wortegem-Petegem, Kluisbergen en Lierde gaat er naar respectievelijk 178, 168, 163 en 136 bedrijven geld, goed voor bedragen tussen 1.119.020 en 1.317.420 euro. Het minst aantal compensaties gaat naar Horebeke. In de kleinste gemeente van Oost-Vlaanderen krijgen 49 bedrijven een premie. Goed voor in totaal 390.220 euro.