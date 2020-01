Omdat stad en gewest het oneens blijven over snelheidslimiet en tweede zebrapad, verandert er in Melden misschien zelfs niéts “Het behoud van het zebrapad is nog maar een voorlopig compromis. We blijven aandringen op méér”, zegt mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld). Wegen en Verkeer zet het hele project nu on hold. Ronny De Coster

28 januari 2020

12u33 0 Oudenaarde De geplande hertekening van de doortocht van de N8 in Melden staat on hold, omdat het stadsbestuur en Wegen en Verkeer het nog altijd niet eens zijn over de gevraagde snelheidsbeperking en een tweede zebrapad. “Het behoud van de ene oversteekplaats is nog maar een voorlopig compromis. Maar net als de bewoners willen wij meer en zolang we er niet uit zijn, beginnen de werkzaamheden niet”, zegt Peter Simoens (Open Vld), de Oudenaardse schepen van Mobiliteit. Het zou wel eens kunnen, dat er in Melden helemaal niéts verandert.

Het zebrapad over de N8 in Melden moet intussen zowat de meest besproken oversteekplaats van de Vlaamse Ardennen zijn. Stand van zaken in de al maanden durende discussie is, zoals ruim een week geleden bekend is geraakt, dat de oversteekplaats ter hoogte van de Meldenstraat blijft bestaan. Dat is wat het stadsbestuur uit de brand heeft gesleept tijdens overleg met Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. Bewoners reageren daar positief op en rolden bij aanvang van de gemeenteraad zelfs een zebrapad om de stad te bedanken.

De aanleg van een middengeleider was voorzien in een regime van 70 kilometer per uur. Omdat we het daarover niet eens zijn, voert Wegen en Verkeer die werkzaamheden voorlopig niet uit. Peter Simoens (Open Vld), schepen van Mobiliteit

“We zijn blij dat ons zebrapad blijft, maar we hadden natuurlijk wel meer gevraagd: we hopen dat de stad ook nog een tweede zebrapad aan De Linde en een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur kan bekomen”, zegt Marcel Debisschop van Actiegroep Melden. Volgens de Oudenaardse schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open Vld) blijven stad en gewest over de kwestie discussiëren en heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de plannen daarom zelfs on hold gezet. “Het behoud van het zebrapad aan de Meldenstraat is maar een voorlopig compromis. Wegen en Verkeer zal het alvast ook beter zichtbaar maken. Maar omdat wij blijven vasthouden aan een snelheidsverlaging, heeft AWV beslist dat de geplande herinrichting van de doortocht er voorlopig niet komt. De aanleg van een middengeleider was voorzien in een regime van 70 kilometer per uur. Omdat we het daarover niet eens zijn, voert Wegen en Verkeer die werkzaamheden voorlopig niet uit”, verduidelijkt Simoens de stand van zaken.

Of verandert er niéts?

Hoe het nu verder moet, zal mogelijks blijken op een nieuwe bijeenkomst van de stad en Wegen en Verkeer eind maart. Raken stad en gewest er niet uit, dan is het in principe zelfs mogelijk dat er aan de doortocht van de N8 in Melden helemaal niéts verandert.