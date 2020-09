Okra Nederename speelt coronaveilige Hoedjespetanque Ronny De Coster

17 september 2020

19u07 1

Leden van de Okra Nederename organiseerden op het terreinen achter de kerk van Nederename hun jaarlijkse Hoedjespetanque.

“We hebben door de coronacrisis een paar maanden niet kunnen spelen, maar zijn toch al sinds augustus weer elke week weer van de partij. Uiteraard respecteren we daarbij nauwgezet de coronamaatregelen”, zegt Rosette Van Renterghem. Zij bedacht twaalf jaar geleden de zogenaamde Hoedjespetanque. “Het is een traditie om op de kermis een petanque te organiseren, waarbij we allemaal een hoed dragen. De kermis is dit jaar helaas niet kunnen doorgaan, maar petanque spelen mag wel, dus kon onze Hoedjespetanque wel”, vertelt Rosette. De Okra Petanquers Nederename telt een vijftigtal leden. Pierre De Vrieze is de secretaris van de club. Jerome De Weerdt is de “meter”, die eraan te pas komt als het op millimeters aankomt om uit te maken welke petanquebal wint. En Georges en Paul De Groote zijn de terreinverantwoordelijken.