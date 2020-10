OCMW Oudenaarde start met nachtelijke thuiszorg: “Zo kunnen bejaarden langer in hun eigen huis wonen” Ronny De Coster

06 oktober 2020

12u09 0 Oudenaarde OCMW Oudenaarde gaat van start met nachtzorg aan huis. “Onze nachtzorgkundigen kunnen voor bejaarden daarmee het verschil maken tussen nog thuis kunnen blijven wonen of een opname in het woonzorgcentrum”, zegt de Oudenaardse schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V).

Begin november vorig jaar was het OCMW van Oudenaarde al gestart met een Centrum voor Dagverzorging. Bu breidt het die dienstverlening verder uit en komt er ook een nachtzorg aan huis. “Eigenlijk wilden we die nachtzorg al opstarten in maart, maar de plannen zijn uitgesteld als gevolg van de coronacrisis en de daarbij horende maatregelen”, zegt Mathieu Mas (CD&V), schepen van Sociale Zaken.

Korte bezoekjes

“Een zorgkundige van het OCMW vertrekt op nachtronde om 22 uur tot ongeveer 4 uur. Het takenpakket is heel divers: van even binnen gaan voor een controle of alles in orde is tot het wisselen van incontinentiemateriaal of de client ’s nachts even naar het toilet helpen. Het zijn heel korte bezoekjes, maar voor veel mensen maakt dit het verschil tussen nog thuis blijven wonen of een opname in het woonzorgcentrum”, zegt de schepen.

Tussentap naar residentiële nachtopvang

“We zien dit project als aanvulling op ons recent geopende Centrum voor Dagverzorging Hastings in Eine. Beide zorgen ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven maar dat de mantelzorger ook de nodige rust kan inbouwen. Aangezien we vanaf 2022 ook nachtopvang willen aanbieden in het Centrum voor Dagopvang, is dit project een tussenstap om mensen ook nu al, bij hen thuis, te helpen tijdens de nacht”, zegt Geert Leliaert, directeur Woonzorg Oudenaarde.

Regionale samenwerking

In de Vlaamse Ardennen wordt vanuit het Zorgnetwerk Cur@-Z reeds 10 jaar ingezet op samenwerking. Vier woonzorgcentra in Zwalm (Huize Roborst), Kluisbergen (Home Sint-Franciscus) Wortegem-Petegem (De Linde) en nu ook Oudenaarde (De Meerspoort en Scheldekant) realiseren samen met thuiszorgdiensten en mutualiteiten een zorgvernieuwingsproject gefinancierd door RIZIV. Daardoor krijgen kwetsbare ouderen de kans om langer thuis te wonen.

Gratis

“Voor de cliënt is de dienstverlening gratis als er voldaan wordt aan een aantal inclusiecriteria”, zegt Geert Leliaert. “Het OCMW draagt de resterende loonkost van de zorgkundigen. Aangezien deze nachtzorgkundigen van 4 tot 6 uur ook nog meewerken in het nachtteam van het woonzorgcentrum, creëren we ook daar een win-winsituatie door extra personeel in te zetten op het drukste moment van de nachtshift”, zegt Liliaert. Wie interesse heeft in nachtzorg aan huis of dagopvang, kan inschrijven bij Woonzorg Oudenaarde, tel. 055/60.23.65 of rogier.deboever@oudenaarde.be.