OCMW Oudenaarde organiseert nachtzorg aan huis, zodat ouderen langer thuis kunnen wonen Ronny De Coster

23 januari 2020

16u39 14 Oudenaarde Ouderen die in Oudenaarde nog thuis wonen, kunnen daar binnenkort nachtzorg krijgen van het OCMW. “Het zullen altijd korte bezoekjes zijn met een beperkt takenpakket, maar die maken vaak het verschil tussen nog thuis kunnen wonen of een opname in het woonzorgcentrum”, zegt Geert Leliaert, directeur ouderenzorg bij het OCMW.

In november was het OCMW Oudenaarde al gestart met een centrum voor dagverzorging in Eine. Vanaf maart breidt de dienstverlening uit naar ’s nachts en gaan de zorgverstrekkers ook aan huis. “Zorgbehoevende ouderen zullen in hun thuissituatie onder meer ergo en psychologische begeleiding krijgen. Een deel van het budget is voorbehouden voor nachtcontroles aan huis door een zorgkundige”, zegt Geert Leliaert, directeur ouderenzorg van het Oudenaardse OCMW. “Dit is een aanvulling op de dienstverlening van het centrum voor dagverzorging in Eine. Beide zorgen er niet alleen voor dat mensen langer thuis kunnen blijven, maar ook dat de mantelzorger de nodige rust kan inbouwen”, licht Leliaert toe.

Van 22 tot 4 uur

De verstrekker van de nachtelijke zorg aan huis vertrekt vanuit het woonzorgcentrum De Meerspoort in Oudenaarde. “Hij of zij start er rond 22 uur en gaat in Oudenaarde op nachtronde tot ongeveer 4 uur”, voorziet Mathieu Mas (CD&V), schepen van sociale zaken. “De verstrekte hulp kan gaan van even binnen gaan voor een controle of alles in orde is om zo het veiligheidsgevoel te verhogen tot het wisselen van incontinentiemateriaal of de oudere ’s nachts naar het toilet helpen”, licht Mas toe.

Gratis

Voor de gebruiker is de dienstverlening gratis. De uren nachtzorg worden vanuit het RIZIV gefinancierd en het OCMW betaalt de resterende loonkost van de zorgkundigen. Meer info is te verkrijgen bij Rogier De Boever op het telefoonnummer 055/602.365 of met een mail naar rogier.deboever@oudenaarde.be