OCMW opent Centrum voor Dagverzorging in Eine “Wie de zorg voor zijn partner, ouder of ander familielid op zich neemt, krijgt dankzij deze dagopvang even ademruimte.” Ronny De Coster

04 november 2019

12u23 0 Oudenaarde Op de derde verdieping van Woonzorgcentrum Scheldekant opent vandaag het nieuwe Centrum voor Dagverzorging Hastings. Het centrum vormt een tussenschakel tussen thuiswonen en een definitieve opname in een residentiële zorgvoorziening

Het OCMW moest zich nog reppen om het Centrum voor Dagverzorging klaar te krijgen vòòr 7 november. Na die dag zou het geen erkenning en dus ook geen subsidies meer krijgen.

“Het heeft even geduurd voor het OCMW deze dienst heeft opgestart, omdat Oudenaarde al over een Centrum voor Dagverzorging (CDV) beschikt (in Kloosterhof Pamele). We beschikten reeds 9 jaar over een vergunning, maar stellen een toenemende vraag vast, waardoor we nu toch van start gaan”, verduidelijkt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V).

Schakel tussen thuiswonen en woonzorgcentrum

Het Centrum voor Dagverzorging bouwt een eigen werking uit, onafhankelijk van die van het woonzorgcentrum. Het is bedoeld als een schakel om de continuïteit van zorg te garanderen. “We kunnen de mantelzorger één of meerdere dagen de kans bieden om de zorg even los te laten en over te dragen aan het centrum. Op die manier wordt het haalbaar om je partner, vader of moeder, langer thuis te laten wonen, wat nog steeds de beste vorm is van zorgen voor”, bedenkt Mas. Het CDV vormt een tussenschakel tussen thuiswonen en een definitieve opname in een residentiële zorgvoorziening”.

Van 9 tot 17 uur

Het Centrum voor Dagverzorging is elke werkdag open van 9 tot 17 uur. “Gebruikers betalen een bijdrage van 23 euro voor een volledige dag, maar hebben ook keuze tussen halve dagen opvang, al dan niet met middagmaal. De dag wordt gevuld met ontspanningsactiviteiten, voldoende rustmomenten en de nodige zorg, waaronder bijvoorbeeld een badmoment”, licht Geert Leliaert, directeur ouderenzorg toe., vult aan. “Met een team van zorgkundigen, onder leiding van teamcoach Rogier De Boever. Ons team van zorgkundigen staat onder leiding van teamcoach Rogier De Boever.

Later ook nachtopvang

Het Centrum voor Dagverzorging start op de derde verdieping van WZC Scheldekant in Eine. “We voldoen aan de huidige infrastructuurnormen, maar aangezien die vanaf 2020 worden aangepast, staan er nog een aantal werken op stapel om daaraan te voldoen. We zullen van die gelegenheid gebruik maken om de nodige kamers te voorzien zodat we binnen een tweetal jaar de werking van het Centrum kunnen uitbreiden met nachtzorg om mantelzorgers ’s nachts af en toe eens iets meer rust te bieden. In tussentijd onderzoeken we de optie om in het kader van zorgvernieuwingsprojecten nachtzorg aan huis aan te bieden”, verduidelijkt schepen Mathieu Mas de verdere plannen.

Meer informatie kan je telefonisch verkrijgen via 055 602 165 of via mail naar kim.speleers@oudenaarde.be