Nu is het aan jou: iedereen krijgt inspraak in de herinrichting van de N8 tussen Brakel en Oudenaarde, die wel nog jaren op zich laat wachten Ronny De Coster

13 oktober 2020

14u27 10 Brakel/Horebeke/Oudenaarde Wegen en Verkeer wil de N8 tussen Brakel en Oudenaarde en ook de Broekestraat (N454) in Horebeke vernieuwen. Maar voor het de ontwerpers naar hun tekentafel stuurt, vraagt ze burgers om mee na te denken over de vernieuwing. “Het is de eerste keer dat we zo’n vraag doen”, zegt Jef Schoenmaekers, communicatieverantwoordelijke van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.

Burgers kunnen vanaf woensdag 14 oktober via www.wegenenverkeer.be/N8 hun aandachtspunten voor een veiligere weg delen. Diezelfde week valt bij de omwonenden een folder met antwoordkaart in de bus. Ook per post kunnen burgers hun ideeën voor een veiligere weg delen.

“Het is voor het eerst dat we burgers over het vernieuwen van een weg bevragen nog voor we zelf plannen maken”, zegt Jef Schoenmaekers, communicatieverantwoordelijke van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. “Het is een nieuwe manier van werken waarbij we burgers actief en zeer vroeg betrekken bij infrastructuurprojecten. Tenslotte zijn zij het die dagelijks van de weg gebruik maken en de situatie vaak zeer goed kennen. Die kennis kan van nut zijn om onze projecten te verbeteren en meer draagvlak te geven” motiveert Schoenmaekers.

Veiligheid staat centraal

Wegen en Verkeer zegt bij de heraanleg in de eerste plaats te willen inzetten op veiligheid, onder meer op de kruispunten. Ook de weginrichting moet duidelijk zijn voor alle weggebruikers. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel.

Op lange termijn

De heraanleg van de N8 en de N454 is nog niet voor morgen. Omdat het ontwerp nog moet opgestart worden en er mogelijk ook nog onteigeningen nodig zijn, zal het nog verscheidene jaren duren voor de schop in de grond gaat. “Het spreekt voor zich dat we niet tot dan zullen wachten om de weg veiliger te maken voor de weggebruiker”, zegt Wegen en Verkeer. “Eerder dit jaar zijn de fietspaden al extra geaccentueerd met een rode kleur. Eind oktober gebeuren er werkzaamheden, om het risico op slippartijen in de bochtige zones te verminderen”, kondigt de wegbeheerder aan.

Afgelopen weekend voerden bewoners van de Edelareberg en leden van de Oudenaardse partij Groen nog actie in Kerzelare om aan te dringen op snelle maatregelen die de N8 veiliger kunnen maken.