Nu inschrijven voor workshop Italiaanse, Scandinavische en Aziatische apero’s bij Femma Bevere Ronny De Coster

29 september 2019

12u11 0 Oudenaarde Femma Bevere organiseert een workshop Italiaanse, Scandinavische en Aziatische apero’s bereiden. Geïnteresseerden moeten nu inschrijven, want het aantal plaatsen is beperkt.

Apero’s zijn de ideale smaakmakers om een feestje te beginnen. Smaak en eenvoud het belangrijkst, maar ook een verzorgde presentatie en het gebruik van verse ingrediënten zijn essentieel, zo moet blijken tijdens de workshop die Femma Bevere organiseert.

De apero-avond wil deelnemers inspireren tot een smakelijke creatie, of het nu om een feestelijke kersttafel, een cocktailparty of een gezellige babbel gaat.

In deze culinaire activiteit toont Hilde Delahaye hoe je bijzonder smakeljke Italiaanse, Scandinavische en Aziatische hapjes bereidt.

De workshop vindt plaats op maandag 14 oktober om 19 uur in het Parochiehuis aan de Deinzestraat 51 in Bevere. Deelnemen kost 8 euro (5 euro voor leden). Snel inschrijven (alleszins vòòr 4 oktober) is de boodschap, want het aantal deelnemers is beperkt.

Meer info: m-paule.blockeel@telenet.be tel: 055/31 61 35 of trees@rexy.be tel: 055/31 52 65