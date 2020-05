Nu de woonzorgcentra stilaan weer bezoek toelaten: zo is de situatie in de rusthuizen in de Vlaamse Ardennen Lieke D'hondt en Ronny De Coster

16 mei 2020

11u55 0 Vlaamse Ardennen De woonzorgcentra in de Vlaamse Ardennen maken na negen weken in volle coronacrisis de balans op. Enkele rusthuizen zoals De Linde en Hogerlucht in Ronse zaten in de hoek waar de klappen vielen, andere woonzorgcentra komen er tot nu toe zonder besmettingen van af. De situatie lijkt onder controle, maar toch blijft extreme voorzichtigheid geboden. “Ik vrees dat het einde nog niet in zicht is”, zegt rusthuisdirecteur Koen De Smet.

Woonzorgcentrum De Linde in Ronse is één van de woonzorgcentra die in onze regio zware klappen heeft gekregen. Van de 152 bewoners raakten er 85 besmet en het rusthuis moest afscheid nemen van 22 bewoners. Ook 36 medewerkers testten positief. Ondertussen is het er wel rustiger geworden en kan het net als enkele andere rusthuizen al voorzichtig beginnen uitkijken naar bezoekers. “Alle quarantaine-afdelingen zijn opgedoekt”, zegt directeur Tom Aelbrecht. “De bewoners verblijven opnieuw allemaal in hun vertrouwde leefomgeving. Vanaf 18 mei starten we met bezoek. Eén vaste bezoeker kan dan langskomen in een afgesloten ruimte. We hopen dat we ook snel de gezamenlijke activiteiten kunnen opstarten. Dat zal goed zijn voor het mentaal en fysiek welbevinden van de bewoners.”

Enkele besmettingen

In woonzorgcentrum Haagwinde in Maarke-Kerkem (Maarkedal) raakten tot nu toe vijf bewoners en vier medewerkers besmet. Er is niemand overleden en één van de besmette medewerkers is ondertussen opnieuw aan de slag. Directeur Koen De Smet kijkt positief naar de toekomst, maar is toch voorzichtig. “Ik vrees dat het einde nog niet in zicht is.” Ook in RVT Najaarszon in Brakel blijft de impact van het virus voorlopig beperkt. Nadat één personeelslid positief testte in het ziekenhuis zijn ook alle andere personeelsleden en bewoners getest. De uitslag bleek telkens negatief. “We zijn dus zeker dat het bij de besmetting van die ene persoon gebleven is”, zegt rusthuisdirectrice Lies Witteman.

Champagne

Het virus raakte tot nu toe niet binnen in WZC Ter Gauwen in Maarkedal, en WZC De Linde in Wortegem-Petegem. “Een hele opluchting voor iedereen”, vertelt Nadine Evens van de sociale dienst in De Linde. “De directie heeft alle personeelsleden daarom zelfs bedankt met een fles champagne. Een aantal familieleden van bewoners heeft ook hartjes opgehangen aan het rusthuis met de namen van alle werknemers om hen te bedanken, iedereen was ontroerd door zo’n prachtig gebaar. Ook al zijn we er nog niet, we zijn heel gemotiveerd om De Linde coronavrij te houden.” Ook WZC Meerspoort in Oudenaarde is voorlopig virusvrij. In de vestiging Scheldekant wat verderop is één bewoner besmet en opgenomen in de quarantainezaal. “Dit resultaat is er dankzij de strikte maatregelen die we vanaf het begin hebben ingevoerd en dankzij ons personeel dat heel hard werk heeft verzet de voorbije weken”, zegt Geert Leliaert, directeur Woonzorg Oudenaarde. “Nu kunnen we aan de slag om ervoor te zorgen dat bewoners hun familie kunnen ontmoeten, want we merken toch wel dat het daar tijd voor wordt.”