Nog eens 25 laptops voor onderwijs aan kansarmen in Oudenaarde Ronny De Coster

18 mei 2020

17u10 4 Oudenaarde Serviceclubs Inner Wheel Oudenaarde, Rotary Gavere, Kiwanis Oudenaarde en Soroptimist Oudenaarde hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf Signpost uit Kortrijk 25 Chromebooks en laptops schenkt aan onderwijsinitiatieven voor kwetsbare jongeren in Oudenaarde.

Bernardusokan, de onthaalschool voor anderstalige nieuwkomers van de Bernardusscholen, kreeg alvast 12 toestellen. “Okan-onderwijs is een intensief taalbad Nederlands dat een jaar duurt. Het is bestemd voor nieuwkomers (11-18 jaar) in onze maatschappij die nog geen kennis hebben van onze taal. Die leerlingen volgen een individueel traject, waarbij we hen zo goed en zo persoonlijk mogelijk proberen te ondersteunen. Na het onthaaljaar stromen ze door naar een vervolgschool, waar ze vanaf dan het reguliere onderwijs meevolgen in verschillende opleidingen, richting hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Dankzij de inspanningen van de serviceclubs hebben we in totaal nu 40 Chromebooks en laptops waarbij we de Okan-leerlingen structureel kunnen ondersteunen bij het alsmaar digitaler wordende onderwijs”, prijst Toon Vroman, coördinator Bernardusvija, zich gelukkig.

Voor De Horizon en Kameleon

Er zullen ook 3 toestellen ingeschakeld worden in de werking van De Katrol. “Die organisatie wil via studie– en opvoedingsondersteuning aan huis de onderwijskansen van kinderen (3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar) uit kwetsbare gezinnen verhogen. Voor de typecursus van KBO De Horizon zijn er 5 laptops voorzien. Zij geven deze cursus aan motorisch zwakke leerlingen, zodat ze een voorsprong opbouwen naar het middelbaar toe. Tenslotte gaan ook 5 toestellen naar KBO Kameleon-Cocon, een school voor kinderen met autisme, leer- en of gedragsproblemen”, vult schepen van Onderwijs Sybille De Vos (Open Vld) aan.

Samen al 133 toestellen

De afgelopen weken had het stadsbestuur al 108 laptops ingezameld voor thuisonderwijs voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. “Het gaat niet alleen om tweedehandse toestellen die werden binnengebracht, maar ook om 25 computers die de stad zelf heeft aangekocht. Door die bestelling besloot leverancier Signpost nog eens 25 gloednieuwe toestellen te schenken”, verduidelijkt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V) de herkomst van de extra lading toestellen.