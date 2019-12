NMBS weigert stationsparking in Oudenaarde te verkopen: stad overweegt om deel van parkeertickets te betalen Ronny De Coster

05 december 2019

17u54 4 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde moet de plannen voor de aankoop van de stationsparking opbergen. De stad wou graag eigenaar worden van het parkeerterrein om het gebruik ervan voor pendelaars goedkoper te maken. Maar de NMBS wil de parking niet van de hand doen. “We zoeken nu andere manieren om de tarieven naar beneden te krijgen”, zegt schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open Vld).

Oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) had al in de smiezen dat er niets in huis zou komen van de verkoop van de stationsparking aan de stad. “Er is hiervoor geen budget voorzien”, ontdekte ze in de meerjarenplanning. “Het zou nochtans een goede zaak zijn, mocht de stad de stationsparking overnemen van NMBS. Die ruimte zo dicht bij het stadscentrum heeft veel potentieel. Een deel van de parking aan de voorkant kan bijvoorbeeld omgetoverd worden tot parkzone waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten, waar activiteiten kunnen doorgaan en waar kinderen kunnen spelen. Op de parking aan de achterkant van het station zouden Oudenaardse pendelaars dan gratis kunnen parkeren. Wat een gemiste kans om de leefbaarheid in de stationsbuurt op te krikken”, vindt Beernaert.

Korting geven?

“De situatie is toch wat genuanceerder”, zegt mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld). “De parking aankopen zit er inderdaad niet in: de NMBS wil hem niet van de hand doen. Daarom hebben we daarvoor geen budget voorzien. Maar de stad engageert zich wel om ervoor te zorgen dat de parking voor de gebruikers goedkoper wordt. En daarvoor trekken we 50.000 euro uit. De manier waarop we gaan proberen om de tarieven omlaag te halen, moeten we nog bepalen. Het zou bijvoorbeeld kunnen, dat de parkeertickets goedkoper worden en dat de stad het verschil bijpast”, zegt de schepen.