Nieuwe woonwijk Saffrou vult zorgaanbod spectaculair aan: 46 sociale woningen, een woonzorgcentum met 64 kamers en 20 assistentiewoningen op komst Ronny De Coster

23 september 2019

20u00 3 Oudenaarde Er komt bij de eerder aangekondigde nieuwe woonwijk Saffrou op het oude fabrieksterrein Saffre Frère aan de Dijkstraat ook een woonzorgcentrum met 64 kamers en een 20-tal assistentiewoningen. Het Oudenaardse schepencollege heeft daarvoor vandaag groen licht gegeven aan ontwikkelaar Revive en exploitant Anima Care. De bouwheer kondigt ook de komst van 46 sociale woningen aan.

“Met dit kleinschalig woonzorgcentrum op de Saffrou-site willen we het bestaande zorgaanbod aanvullen en verruimen we voor geïnteresseerden de keuzemogelijkheden en de kans om hun oude dag in Oudenaarde te kunnen doorbrengen”, motiveert Johan Crijns, CEO van Anima Care het initiatief. Anima Care zal zowel het woonzorgcentrum als de assistentiewoningen uitbaten.

Sociale woningen

Daarnaast stapt ook de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen in het project: zij bouwt in de nieuwe wijk aan de Dijkstraat 40 sociale woningen met daarbij ook nog eens 6 aanleunflats. “Die aanleunflats worden toegewezen aan 65-plussers en bewoners met een fysieke beperking, waarbij crisis- en overbruggingszorg zal aangeboden worden vanuit het nieuwe woonzorgcentrum”, zegt Jeanique Van Den Heede, directeur van de sociale bouwmaatschappij.

90 ‘gewone’ appartementen en woningen

Op dezelfde site voorziet projectontwikkelaar Revive ook 90 ‘gewone’ appartementen en woningen. “We streven naar een mix die de weerspiegeling vormt van de Oudenaardse bevolking”, zegt projectleider Sofie Verstraete. “Verschillende generaties op één locatie versterken de sociale samenhang en brengen leven in de brouwerij”, bedenkt ze.

Stad geeft groen licht

Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft vandaag het licht op groen gezet voor de voorliggende plannen. “Uit statistieken van de Vlaamse Overheid blijkt dat het aantal 80-plussers tegen 2035 zal stijgen met bijna een derde. Concreet zijn er in 2035 in Oudenaarde 2.677 mensen ouder dan 80 jaar, tegenover de 2.085 80-plussers in 2019. Dat is een stijging van bijna 30%. Die sterke toename van 80-plussers in Oudenaarde en omstreken zullen we vooral vanaf 2025 beginnen voelen”, zegt de Oudenaardse schepen van Wonen Stefaan Vercamer (CD&V). “Het is belangrijk dat wij daar als stad klaar voor zijn. Met deze vernieuwde plannen komt de nieuwe woonwijk Saffrou daar helemaal aan tegemoet”, motiveert Vercamer waarom het schepencollege van Oudenaarde zijn principiële goedkeuring heeft verleend.

Eerste bewoners in 2022

Het sloopwerk op de oude fabriekssite is intussen zo goed als afgerond. Verwacht wordt dat het nieuwe woonzorgcentrum en de assistentiewoningen de deuren openen in juli 2024 als deel van de tweede fase van de ontwikkeling. De start van de bouw van de eerste fase (90 woningen en appartementen) start rond de jaarwisseling. De eerste bewoners worden begin 2022 verwacht.