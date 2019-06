Nieuwe opstelling Bierfeesten brengt meer sfeer op de Markt Ronny De Coster

30 juni 2019

12u39 0 Oudenaarde Het moet lang geleden zijn dat er op zaterdag op de Markt in Oudenaarde nog zoveel volk opdaagde voor de Adriaen Brouwer Bierfeesten. “Ik ben zeer tevreden over de nieuwe opstelling en nog meer over de publieke respons”, zegt organisator Peter Decordier.

Het podium niet meer aan het stadhuis, maar op de Kleine Markt. Dat was, samen met een herindeling van die Markt de grote verandering voor deze editie van de Adriaen Brouwer Bierfeesten.

Gevolg: de Markt werd nog meer dan vorige jaren een belevingsplein, waar behalve het grote podium ook plaats was voor een gesmaakt food-festival en attracties voor kinderen.

“De Bierfeesten terug meer naar de Markt brengen was het opzet. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn”, zegt organisator Peter Decordier.

“We moeten natuurlijk nog een evaluatie maken met alle betrokkenen en dus ook met de horeca, maar ik denk dat we met deze Bierfeesten toch wel goed zitten. Er was héél veel volk, alle terrassen zaten vol. Ik heb de indruk dat iedereen tevreden is. ‘k Heb alleszins niemand horen klagen”, reageert ook Johan Adam (Open Vld), schepen van Feestelijkheden tevreden.