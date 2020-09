Nieuwe joggingclub d’Einse Runners organiseert start-to-run Ronny De Coster

16 september 2020

13u11 3 Oudenaarde Voor wie overweegt om lopend aan de conditie te werken, kan dit een duwtje in de rug zijn: de nieuwe joggingclub d’Einse Runners organiseert vanaf volgende maand start-to-run.

De sportvereniging d’Einse Runners is zelf uit een start-to-run ontstaan: die was vorig jaar georganiseerd door het MPI ‘t Craeneveld in Eine. “Na afloop hebben we beslist om een eigen recreatief joggingclubje op te richten”, vertelt Dirk Van Maelzake, die mee aan de wieg stond van de nieuwe loopclub. Sinds begin van dit jaar verzamelden d’Einse Runners drie keer per week aan het MPI in de Serpentstraat te Eine voor een rustige jogsessie van ruim een half uur. “Het coronavirus gooide roet in het eten waardoor het sporten in groep vanaf half maart niet meer kon. We hebben met d’Einse Runners onze gezamenlijke jogsessies hernomen, nadat eind juli de sportdienst van Oudenaarde het licht op groen zette om in clubverband te sporten”, vertelt Dirk.

Nieuwe reeks

Op maandag 5 oktober organiseert de vereniging zelf een star-to-run voor beginnende joggers. Die sessies vinden plaats op maandag- en woensdag om 19 uur en op zaterdag om 9 uur. Meer informatie is verkrijgbaar bij Dirk Van Maelzake 0468/22.12.71.