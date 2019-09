Nieuwe freinetschool Keerpunt gestart in verlaten textielfabriek Santens Ronny De Coster

02 september 2019

19u26 18 Oudenaarde In de verlaten badstoffenfabriek Santens aan de Galgestraat is maandag een gloednieuwe school gestart. Keerpunt, een middelbare freinetschool, telt twaalf leerlingen in het eerste jaar. “We zijn enkele maanden geleden van nul gestart en pas vorige vrijdag erkend, maar zo trots dat het gelukt is”, zegt initiatiefneemster Thalita Ghyselinck.

“Oudenaarde heeft al een freinetschool voor lager onderwijs in Nederename, maar wie dit methodeonderwijs ook in het middelbaar wil volgen, moest daarvoor tot nog toe naar Kortrijk of Gent”, verduidelijkt Thalita Ghyselinck waarom maanden geleden het idee ontstond voor een secundaire freinetschool in Oudenaarde

Vandalisme in verlaten fabriek

“Je kan je niet voorstellen wat een berg werk er sindsdien is verzet”, getuigt ze. “Toen we hier in de verlaten gebouwen van Santens aankwamen, hadden vandalen er al heel lelijk huisgehouden. We hebben enorm veel rommel moeten opruimen. Maar we waren met een team dat bijzonder hard gemotiveerd was en zo fel geloofde in de realisatie van ons project, dat we er nooit rekening hebben mee gehouden dat het niét zou lukken”, blikt Thalita terug.

En zo werden verlaten kantoren omgebouwd tot klaslokalen, een ontspanningsruimte en een plaats waar de leerlingen bij aanvang van elke dag een kring vormen.

De vroegere bestemming van dit pand wordt niet weggestopt: hier staan zelfs nog toestellen die in de badstoffenfabriek werden gebruikt. Aan de wanden hangen reclamefoto’s waarmee Santens in zijn gloriejaren zijn superieure handdoeken aanprees en zelfs een muur met staaltjes van garen is in de nieuwe school geïntegreerd. “We hebben dat heel bewust gedaan. Dit is erfgoed dat je moet koesteren. Hergebruik van materialen past ook helemaal in onze filosofie. Het overgrote deel van ons meubilair bestaat uit materiaal dat we hier in de kantoren hebben gevonden. Houten boxen die in de toonzaal stonden, kunnen wij nu perfect gebruiken om op te zitten”, toont Thalita.

Zelfs klasseermappen, waarin Santens vroeger facturen bewaarde, krijgen in de freinetschool een nieuw leven, zo zien we op een vensterbank waar het schoolmateriaal staat.

Eigen leerplannen

Niet alleen materieel is de freinetschool van nul gestart: ook de leerplannen hebben de initiatiefnemers zelf ontwikkeld. “We maken geen deel uit van een bestaand onderwijsnet: samen met zes andere freinetscholen elders in Vlaanderen die ook vandaag (maandag, nvdr.) zijn opgestart, vormen we een eigen scholennet. “We hebben zelf leerplannen gemaakt en die zijn door het Ministerie van Onderwijs goedgekeurd. Pas vorige vrijdag kregen we daarvan bevestiging, dus dat was nog even spannend. Maar we kunnen dus diploma’s uitreiken en op termijn zullen we ook recht hebben op een subsidie.

Naast Thalita is ook Hannah Vandenbroeck vaste mentor in de school. Met hen werken ook vakmentoren mee. De freinetschool is gestart met twaalf leerlingen in het eerste middelbaar. Elk jaar komt er een leerjaar bij, tot de school aan zes leerjaren zit.