Nieuwe dansschool Dance4ever zwaait dit weekend de poorten open Ronny De Coster

06 september 2019

15u44 0 Oudenaarde Aan de Lindestraat in Oudenaarde zwaaien dit weekend de poorten van een nieuwe dansschool open. Dance4ever wordt geleid door vijf professionele dansers en mikt op een publiek van 4-jarigen tot 60-plussers.

“We zijn een groep van 5 jonge twintigers die danslessen geven om ervaren en niet ervaren mensen de kans te geven om op een professionele manier ondergedompeld te worden in de wereld van dans en de non-verbale communicatie”, zegt lesgever Alex Coppens, die als danser al aan de slag was in tv-programma’s en in Eurodisney. De andere leden zijn Michelle Vanwolleghem, Suzanne De Vilder, Emi Mortier en Joke Swennen. “We zijn stuk voor stuk professioneel opgeleide dansers met een uitgebreid palmares binnen de volledige danswereld. Iedereen genoot een professionele, hedendaagse dansopleiding, maar geeft de lessen op vrijwillige basis”, vertelt Alex.

Voor alle leeftijden

“Door improvisatie leren we de cursisten niet alleen danspasjes aan maar ook lichaamscontrole, eigen creatie en bewustzijn van dans. Onze dansers krijgen de juiste hoeveelheid techniek, lenigheid en kracht aangeleerd door middel van onze klassieke dansstijlen”, legt Alex uit. Dance4ever is een dansschool voor alle leeftijden. “’Onze doelgroep gaat van kinderen van 4 jaar tot 60-plussers. We organiseren ook initiatie dans voor mensen met een beperking”, licht Alex toe.

Gratis proeflessen

De verschillende dansstijlen die aan bod komen zijn onder meer hedendaags, jazz, ballet, clipdance, girly en hiphop. Dit weekend zwaait de nieuwe dansschool de deuren op van haar lokalen aan de Lindestraat 54 (rechtover De Qubus) in Oudenaarde. Er zijn dansdemonstraties op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Het dansjaar gaat van start vanaf de tweede week van september met gratis proeflessen. Inschrijven kan tot januari.

Meer info: https://dance4ever.be