Nieuwe centrummanager in Oudenaarde krijgt bruto-jaarloon van 50.000 euro voor werkweken van 12 uur Ronny De Coster

26 november 2019

15u57 12 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde gaat op zoek naar een nieuwe centrummanager. En die mag 10.000 euro meer kosten dan de vorige. “50.000 euro bruto per jaar om 12 uur per week te werken. Dat is toch wel een heel royale vergoeding ”, reageert sp.a-gemeenteraadslid André Vansteenbrugge beduusd.

Tot twee jaar geleden hàd Oudenaarde een centrummanager: Geert Verheyen, voorheen aanvoerder van de middenstandsvereniging, was via het marketingbureau City D aangesteld om de handelaarsvereniging Oudenaarde Winkelstad te begeleiden in haar commerciële acties en promocampagnes. Maar na enkele maanden bleek het niet te klikken. De centrummanager werd aan de kant gezet. “We kunnen alleen verder”, klonk het toen bij OWS.

Intussen loopt het contract met City D af en maakt de stad zich op voor de ondertekening van een nieuwe overeenkomst. En warempel: in dat contract is er tòch weer een centrummanager voorzien.

“Het is toch wel nodig om de handelaarsvereniging te blijven ondersteunen”, verantwoordt de verantwoordelijke schepen Carine Portois (Open Vld).

20% duurder

De nieuwe centrummanager in Oudenaarde mag van de stad wel flink wat meer kosten dan de vorige: Oudenaarde voorziet een budget van 151.008 euro voor drie jaar. Dat is 30.000 euro, dus een vijfde meer dan in het vorige contract was voorzien. “50.000 euro per jaar voor iemand die maar 12 uur per week beschikbaar zal zijn, dat is toch wel heel veel geld”, reageert gemeenteraadslid André Vansteenbrugge (sp.a).