Nieuwe basklok Carolus aangekomen in Walburgakerk: zaterdag stoet voor de inhuldiging Ronny De Coster

03 juli 2019

17u09 1 Oudenaarde In de Sint-Walburgakerk in Oudenaarde is een nieuwe beiaardklok aangekomen. Voor de meer dan 3,5 ton zware bronzen klok naar de beiaard wordt gehesen, vindt volgend weekend een feestelijke inhuldiging plaats.

Een tijd geleden was in de basklok Carolus een scheur vastgesteld. Dat is vrij uitzonderlijk voor een relatief jonge klok van vijftig jaar. Het stadsbestuur besloot om de klok te vervangen door een nieuwe beiaard- en luidklok, die ook Carolus zal heten.

Vandaag is de meer dan 3,5 ton zware klok in de kerk gearriveerd. Ter gelegenheid van Vlaanderen Feest! 2019 organiseert het stadsbestuur de inhuldiging van de nieuwe klok.

Tijdens de Guldensporenmis op zondag 7 juli wordt de klok gewijd. Een dag eerder, op zaterdag 6 juli, trekt een feestelijke optocht door de stad om Carolus te verwelkomen. Het stadsbestuur doen dan ook een speciale oproep aan alle kinderen om mee te lopen in de verwelkomingsstoet met veel toeters en bellen. In ruil krijgen alle kindjes een ijsje (voor de ouders is er koffie en gebak).

Afspraak: zaterdag om 14.45 uur aan de Hoogstraat 30.