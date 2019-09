Nieuwe asfaltlaag voor hele reeks straten in Oudenaarde Ronny De Coster

12 september 2019

13u16 0 Oudenaarde Het Oudenaardse stadsbestuur zet een aannemer aan het werk om een hele reeks straten van een nieuwe laag asfalt te voorzien. De werkzaamheden beginnen op 23 september en tegen 9 oktober moeten alle betrokken straten opgelapt zijn.

Eerst komt de Burgschelde in het centrum aan de beurt. Op 23 en 24 september zijn er voorbereidende werkzaamheden die een beperkte verkeershinder zullen veroorzaken. Op 2 en 3 oktober, wanneer de aannemer asfalt affreest en de nieuwe toplaag legt, is er geen verkeer mogelijk. Omrijden gebeurt via Burg (die wordt opengesteld), Kasteelstraat, Margaretha Van Parmastraat en Tussenbruggen.

In de Doornikse Heerweg (tussen Deinzestraat en Gentstraat) is er op 23 september geen verkeer mogelijk. De aannemer freest dan de toplaag af. De dag nadien beginnen de voorbereidende werkzaamheden, die tot 1 oktober duren. Alleen plaatselijk verkeer is dan mogelijk. Op 2 oktober krijgt de Doornikse Heerweg zijn nieuwe toplaag. De wegomlegging gaat via de Gentstraat, Beverestraat en Deinzestraat (en omgekeerd).

De asfalteermachines rukken op 24 september ook op naar de Smissestraat (tussen Aalststraat en Wijnendale) voor twee dagen voorbereidend werk dat het verkeer beperkt hindert. Op 2 en 3 oktober wordt daar de toplaag vervangen en moet verkeer omrijden langs Wijnendale en Aalststraat (en omgekeerd).

Die Keirestraat en Hoekstraat komen aan de beurt vanaf 26 september voor twee dagen voorbereidend werk en op 3 en 3 oktober komt de nieuwe asfaltlaag. Je moet dan omrijden via de Karel Martelstraat, Hauwaart, Zoetebeekweg, Matersestraat en Dorpsstraat.

Ook Tussenbruggen, Krekelput, Gentiel Anteunisplein en Jezuïetenplein zijn toe aan een nieuw laagje asfalt. Het komt er op 7 en 8 oktober. Verkeer komende van Burgscheldestraat moet via de Broodstraat, Einestraat, Gentiel Antheunisplein, Simon De Paepestraat en Marlboroughlaan en omgekeerd.

Klaar voor de winter

“De werkzaamheden worden nu uitgevoerd, zodat ons wegennet in primat staat verkeert in de aanloop naar de winter”, zegt John Adam (Open Vld), schepen van Openbare Werken in Oudenaarde.