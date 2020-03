Nieuw programma ‘Het Parket’ neemt een kijkje achter de schermen bij het Openbaar Ministerie, ook in Oudenaarde Lieke D'hondt

24 maart 2020

15u29 0 Oudenaarde VIER start vanavond met de uitzending van de nieuwe reeks ‘Het Parket’. Programmamaker Eric Goens geeft er een inkijk in de werking van het Openbaar Ministerie. Eén jaar lang werden verschillende magistraten en medewerkers gevolgd, ook in Oudenaarde.

“VIER wil met de docureeks van Het Nieuwshuis het kluwen achter de schermen van het Openbaar Ministerie ontwarren, want als beschermengel van de maatschappij heeft het een grote verantwoordelijkheid”, vertelt Niels Pittevils, persverantwoordelijke van VIER. In de reeks zal te zien zijn hoe de magistraten en hun medewerkers dossiers behandelen in jeugd- en familiezaken, straatcriminaliteit, moordzaken en economische en financiële fraude en hoe ze omgaan met slachtofferonthaal. Het is namelijk het parket dat in naam van de maatschappij beslist wat er met een dader moet gebeuren. In de eerste aflevering is onder meer te zien hoe parketmagistrate Eva Brantegem in Oudenaarde zich buigt over een dossier waarin een man zijn moeder heeft toegetakeld en hoe ze na een gezinsdrama ter plaatse gaat om de plek van de misdaad te onderzoeken.

De eerste aflevering van Het Parket start om 20.35 uur op VIER.