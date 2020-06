Nieuw kriekbier van Cnudde kan je alleen proeven in de brouwerij in Eine Ronny De Coster

25 juni 2020

16u23 4 Eine De ambachtelijke Brouwerij Cnudde stelt een nieuw bier voor. Om ervan te proeven moet je wel naar de brouwerij, want de Pure Kriek (PK) komt niet in winkels of cafés.

Pure Kriek staat voor een kriekbier, dat puur en onversneden is”, zegt brouwer Lieven Cnudde. “Kriekbier is een specialiteit van de brouwerij Cnudde. “Het wordt hier ‘gemaakt’ op basis van Cnudde Bruin waarin krieken meerdere jaren ‘hangen’. En dat moet je letterlijk nemen, want de krieken worden in een linnen zak gegoten. Die blijft in het bier hangen tot de krieken “gepensioneerd” zijn. Dat wil zeggen: tot ze bruin en met rimpels uit de zak komen. Het PK–bier dat nu kan geproefd worden is 3 jaar oud”, licht Lieven Cnudde toe.

Cnudde plukte zijn krieken vroeger van bomen die in de hovingen van de brouwerij groeiden. “Ondertussen zijn die vervangen door nieuw aangeplante bomen die nu hun eerste vruchten opleveren. In afwachting daarvan gebruiken we krieken uit de streek rond Sint-Truiden. In elk vat van 300 liter dompelen we 35 kg krieken onder”, legt de brouwer uit. Het PK-bier wordt getapt aan de vaten in de kriekkelder met de in Eine bekende Lieva-kannen. Die worden nog altijd gebruikt op het Sint-Elooifeest dat de ruitermaatschappij van Eine op de eerste vrijdag van december organiseert. Vroeger vond dit feest plaats in café De Winter, bij die Lieva dus. En dan werd bier met deze kannen geschonken aan tafel”, vertelt Lieven.

Drie dagen proeven

Het nieuwe bier van Cnudde is in de brouwerij te proeven op vrijdag 26 juni vanaf 18 uur, op zaterdag 27 juni vanaf 17 uur en op zondag 28 juni vanaf 11 uur. Meer info op de website www.brouwerijcnudde.be