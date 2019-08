Nieuw asfalt op N8 in Oudenaarde Frank Eeckhout

06 augustus 2019

17u34 0 Oudenaarde Tussen het rondpunt aan de Honoré de Wolfstraat (N8/N60) en het kruispunt met de Aalststraat en Edelareberg (N46/N8) krijgt het wegdek van de Leupegemstraat een nieuwe toplaag en op sommige plaatsen ook een nieuwe onderlaag in asfalt. De aannemer pakt ook verschillende verzakte riooldeksels aan tijdens deze werken.

De werken starten op 19 augustus en zullen een week duren. Gedurende de hele week is de Leupegemstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er geldt in beide richtingen een omleiding via de Aalststraat, Oudstrijdersstraat en de N60. Fietsers die uit Maarkedal komen, volgen de omleiding via de fietstunnel onder de N60, vervolgens via Meersbloem en via Spei. Fietsers uit Brakel en de Sompelstraat volgen de omleiding via de Aalststraat (N46), Fonteinplein en via Diependaele. Alle info is te vinden op wegenenverkeer.be/oudenaarde.