Niet meewerken bij alcoholcontrole levert bestuurder rijverbod en boete op LDO

08 januari 2020

Een 32-jarige man uit Oudenaarde die bij een alcoholcontrole heeft geweigerd mee te werken, moet zijn rijbewijs één maand inleveren. De man moet ook een boete van 800 euro betalen en slagen voor zijn rijexamens, een geneeskundig en psychologisch onderzoek als hij opnieuw met de auto wil rijden. De man was naar eigen zeggen overstuur omdat hij van de politie niet naar huis mocht bellen. Hij had ook effectief vier of vijf glazen bier gedronken.