Niet iedereen kijkt uit naar de rally: Groen&Co protesteert tegen de uitbreiding van de race naar Kruisem Sportschepen Robrecht Bothuyne (CD&V) ontkent dat bevolking niet werd geraadpleegd. “Er waren twee infovergaderingen en er was geen tegenstand.” Ronny De Coster

12 september 2019

16u08 0 Oudenaarde De uitbreiding van de Aarova Shortrally richting Kruisem valt niet bij iedereen in goede aarde: de partij Groen&Co Kruisem heeft kritiek op de invoering van een bijkomende proef op grondgebied Kruisem en vindt dat de bevolking niet werd gehoord. “Vreemde reactie, want hier klopt niks van: er waren twee bewonersvergaderingen en wij hoorden geen tegenstand”, reageert sportschepen Robrecht Bothuyne (CD&V) verbaasd.

“Net voor de start van de week van de duurzame mobiliteit krijgen we in Kruisem een nieuwe autorally voorgeschoteld. We hopen dat die uitbreiding van de autorally met een volledige nieuwe manche in Kruisem op een eenmalig ‘accident de parcours’ is en dat het gemeentebestuur van Kruisem het volgend jaar toch over een andere boeg gooit”, zegt Peter Depauw, aanvoerder van de oppositiepartij Groen&Co Kruisem.

“Geen draagvlak”

“Er is bij inwoners en landbouwers weinig draagvlak voor een hele dag lang hels lawaai, stank, fijnstof en gevaar op het platteland. En die dag is er voor omwonenden geen ontkomen en geen doorkomen aan. Men moet zelfs op eigen grond tien meter van de straat wegblijven”, foetert Depauw. “Vorig jaar werd een tweede circuit nog geweigerd op grondgebied Zingem. Dat was na een hoorzitting met de inwoners. Nu is de uitbreiding toegestaan door het gemeentebestuur van Kruisem zonder bevraging van of informatiedeling met de bevolking”, aldus het groene oppositieraadslid.

De organisatie heeft pas groen licht gekregen nadat er een infovergadering werd georganiseerd. Het resultaat daarvan was dat niemand bezwaar had tegen de komst van de rally Schepen van Sport Robrecht Bothuyne (CD&V)

Twee vergaderingen

Kruisems sportschepen Robrecht Bothuyne reageert beduusd op de groene kritiek. “Het verbaast me zeer, dat Groen&Co nu commentaar geeft en wel op die manier. De beslissing om de rally te laten uitbreiden is helemaal niet aan de bevolking opgedrongen: de organisatie heeft van het gemeentebestuur van Kruisem pas groen licht gekregen, nadat wij een infovergadering hebben georganiseerd. Alle bewoners die langs het parcours wonen, zijn daarop uitgenodigd. Mensen die niet aanwezig konden zijn, werden zelf achteraf nog door ons gecontacteerd. Het resultaat van die eerst infovergadering was dat niemand bezwaar had tegen de komst van de rally. Niemand. Daarop heeft het schepencollege beslist, om een vergunning af te leveren. En recent is er nog een tweede bewonersvergadering geweest. Daarop zijn de praktische zaken toegelicht. En ook daar hoorden wij geen tegenkantingen. Dus: als Peter Depauw van Groen&Co nu beweert dat er geen inspraak is geweest, dan is hij niet goed ingelicht”, besluit Bothuyne