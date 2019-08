Niels Beelen (31) wereldkampioen mountainbike op ‘World Police and Fire Games’ in China Ronny De Coster

20 augustus 2019

17u21 3 Oudenaarde De snelste politieman op de mountainbike ter wereld? Dat is Niels Beelen uit Maarkedal. De uit Limburg ingeweken politie-inspecteur van de politiezone Vlaamse Ardennen won in het Chinese Chengdu de ‘World Police and Fire Games’.

“Je kan de Police and Fire Games vergelijken met de Olympische Spelen, maar dan voor mensen die werken bij de brandweer, politie en gerechtelijke diensten. Maar liefst 10.000 sporters namen eraan deel, onder wie vijf politieagenten en een 25-tal brandweermannen uit ons land”, legt Niels uit.

Zowat alle sporten komen bij de Police and Fire Games aan bod. Bij het mountainbiken ging een honderdtal atleten het veld in. “Het was een wedstrijd langs veel smalle paadjes. Omdat het dan moeilijk is om in te halen, heb ik meteen een snelle start genomen. Zo kon ik bijna de hele wedstrijd op kop rijden. Dat was nog met een lichte voorsprong, maar in de tweede deel van de rit heb ik me losgemaakt van de rest. Zo ben ik uiteindelijk met zelfs een minuut voorsprong als eerste over de eindmeet gereden”, vertelt Niels.

Al heel palmares

De sportieve politieman verscheen ook niet onervaren aan de start: Niels heeft al een hele reeks overwinningen op zijn palmares. Sinds 2014 was hij vier keer Belgisch kampioen mountainbike en ook één keer kampioen cyclo-cross. Vijf jaar geleden schopte hij het tot Europees kampioen en in 2015 werd hij ook al eens de nummer één van de wereld op de Police and Fire Games in Virginia.

Verhuisd voor vriendin

Niels is een Limburger: hij woonde tot voor kort in Beringen, maar vond in Maarkedal de liefde van zijn leven en is daarom in februari naar daar verhuisd. Sinds maart is hij aan de slag bij de politiezone Vlaamse Ardennen in Oudenaarde. “Ik ben hier in een prachtige streek beland. Met de vele hellingen hier kan ik als renner alleen nog maar sterker worden”, gelooft Niels.

Of hij als wereldkampioen nog niet alles bereikt heeft? “Het volgende WK is over twee jaar in Rotterdam. Dat zou ik ook nog op mijn naam willen schrijven”, klinkt de kersverse wereldkampioen ambitieus.

Felicitaties

Zonechef Joost Duhamel en de burgemeesters van Oudenaarde en Maarkedal Marnic De Meulemeester (Open Vld) en Luc Vander Meeren (Open Vld) waren vandaag van de partij om de snelste mountainbiker ter wereld te feliciteren.