Nazomeren in Oudenaarde: zomerse terrassen blijven staan en stad gaat ook zelf activiteiten organiseren Ronny De Coster

04 september 2020

19u44 2 Oudenaarde Het Oudenaardse stadsbestuur maakt plannen om allerlei nazomerse activiteiten te laten plaatsvinden in de stad. “Kleine evenementen kunnen terug georganiseerd worden en we voorzien de komende weken heel wat animatie in het stadscentrum. Ook de zomerbar op de markt en de verschillende andere terrasuitbreidingen blijven staan tot eind september”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Door de gunstigere coronacijfers heeft het Oudenaardse stadsbestuur beslist dat kleine, coronaproof evenementen opnieuw kunnen doorgaan in de stad. “In de maand augustus was er in Oudenaarde een verbod op evenementen van kracht zodat we de verspreiding van het coronavirus konden tegen gaan. De situatie vandaag laat het ons toe om dit verbod te herbekijken en kleine evenementen wel te laten doorgaan”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester.

Muzikale animatie

Dat stad gaat ook zelf kleine evenementen organiseren. “Deze maand zorgen we ervoor dat er elk weekend, op zaterdag- en zondagnamiddag, muzikale animatie is in het stadscentrum. We willen zo voor meer gezelligheid en sfeer zorgen. Vandaag is ook de Oudenaardse kermis gestart, dus er zal vast en zeker voldoende leven in de brouwerij zijn. Uiteraard telkens heel coronaproof”, vult schepen van Evenementen John Adam (Open Vld) aan.

Terrasuitbreidingen

Schepen van Lokale Economie Carine Portois kondigt op haar beurt aan, dat de terrasuitbreidingen van de Oudenaardse horecazaken nog tot eind deze maand blijven staan.

“Ook de zomerbar op de markt werd verlengd tot het einde van deze maand. De terrasuitbreidingen zorgden ervoor dat de horeca-uitbaters hun zaak zo veilig mogelijk konden inrichten en waren dan ook zeker een succes. Bovendien kijken we nu uit naar het eerste weekend van oktober, want dan is het Weekend van de Klant. We zetten dat weekend, in samenwerking met OudenaardeWinkelStad vzw, ook in op animatie in het stadscentrum om het shoppen in de stad extra aantrekkelijk te maken”, voorziet Portois.

Het volledige programma is te vinden op visit.oudenaarde.be of via Facebook @visitoudenaarde.