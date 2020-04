Natuur en Bos dreigt natuurgebied Reytmeersen af te sluiten: “Wandelaars komen te dicht bij de paarden en jagen ze op met loslopende honden” Ronny De Coster

07 april 2020

20u53 32 Oudenaarde Als wandelaars de gedragsregels in De Reytmeersen in Welden en Nederename blijven negeren, gaat het natuurgebied op slot. Dat zegt Xavier Coppens, regiobeheerder bij Natuur en Bos. “We kunnen niet langer toezien hoe bezoekers bij de paarden komen om ze te voederen en te aaien en hoe loslopende honden ze opjagen”, waarschuwt Xavier Coppens van het Agentschap Natuur en Bos.

“We stellen vast dat de Reytmeersen in Oudenaarde bij dit mooie weer ontdekt worden nu mensen het advies krijgen om natuur in de buurt op te zoeken. Maar in dit natuurgebied leeft wel een groep halfwilde konik-paarden”, merkt Xavier Coppens op. Aan de ingang van De Reytmeersen geven borden de gedragsregels aan die in het gebied van kracht zijn, maar die maken kennelijk niet op iedereen veel indruk.

Gevaarlijk

“We stellen vast dat mensen die gedragsregels negeren: sommige wandelaars gaan onverantwoord dicht bij de paarden. Ze aaien en voederen de dieren. Dat is echt niet acceptabel. De paarden gaan daardoor bedelen, worden lastig op elkaar en gaan duwen, trappen of bijten. We zien zelfs dat mensen in de buurt van de paarden hun honden loslaten, waarna die de paarden opjagen. Eén merrie is hoogzwanger en de hengst is mede daardoor zeer dominant. Dat is begrijpelijk. Als honden daar in de buurt komen, zijn ze zelf in gevaar, want de paarden zullen ernaar stampen”, waarschuwt Coppens.

Natuurgebied sluiten of paarden weghalen

De regiebeheerder van Natuur en Bos dreigt ermee om het natuurgebied voor bezoekers te sluiten of om de paarden weg te halen als bezoekers de regels aan hun laars blijven lappen. “Paarden zijn sociaal en leergierig. Als ze bedelgedrag gaan vertonen, zijn we onze paarden kwijt”, vreest Coppens.

Het zou volgens hem niet de eerste keer zijn dat zo’n situatie fout loopt. “In het Osbroek in Aalst ging jaren geleden een van onze prachtige groepen verloren aan het publiek en moesten we ze elders onderbrengen”, vertelt Xavier Coppens.