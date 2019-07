Nationale top rope skipping traint zaterdag in Oudenaarde voor Europees Kampioenschap in Oostenrijk Ronny De Coster

20u48 2 Oudenaarde In sportzaal Rodelos in Oudenaarde is zaterdag de nationale top van de rope skippers te zien. Alle Belgische team, waaronder vier van Recrean Skippers trainen voor het Europees kampioenschap op 19 juli in Oostenrijk.

Elk jaar organiseert de rope skippingfederatie Gymfed een nationale training voor de skippers die zich selecteerden voor een internationaal kampioenschap. Dit jaar vindt het Europees Kampioenschap plaats van 19 juli tot 21 juli in Graz, Oostenrijk.

“Voor de skippers is een nationale training een ideaal moment om te zien in hoeverre ze al echt klaar zijn voor de wedstrijd. Het is meteen ook een moment waarop de teams voorgesteld worden aan de nationale pers. Voor wie rope skipping op Europees en zelfs wereldniveau wil zien, is dit een buitenkans”, zegt Anne Vancauwenberge, voorzitter van Recrean Skippers Oudenaarde.

Van 10 top 12 uur springen de teams en individuelen 12 - 14 jaar.

Vier Oudenaardse teams

Vanaf 12.50 uur komt de 15+ in actie. Onder hen vier teams van Recrean Skippers:

- Team BE01: Joyce De Temmerman, Laurena Van Leeuwen, Jana Janssens en Janne Dewaele

- Team BE05: Fiona De Jaegher, Feline De Preester, Julie De Visscher, Louise De Clercq en Hanna De Baets

- Team BE 08: Kasper De Bruyn, Jens Ockerman, Jilka Lauweryns, Lode D’Hollander en Shana De Jaegher

- Team BE64: Joska Lauweryns, Matthias Hiele, Lara Desmet en Eline Delcroix