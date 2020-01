Nachtje stappen eindigt in de gracht: bestuurder krijgt rijverbod en alcoholslot LDO

22 januari 2020

16u45 2 Oudenaarde Een avondje stappen in nachtclub Bar A Bar in Oudenaarde is voor een man in de politierechtbank geëindigd. Hij belandde na acht biertjes met zijn auto in de gracht, al beweert hij zelf dat iemand anders met zijn auto reed.

De man was volgens zijn advocate niet van plan om zelf naar huis te rijden. Hij wilde een taxi bellen, maar iemand die hij net had ontmoet stelde voor om hem naar huis te voeren. “In het uitgaansleven raak je snel met elkaar bevriend en dan vertrouw je elkaar blijkbaar ook snel”, legt de advocate van de bestuurder uit. “Een tijd later wordt mijn cliënt in een gracht wakker op de passagierszetel van zijn auto met zijn gordel aan. Hij is alleen in de auto en hij probeert uit te stappen, maar door de zwaartekracht valt hij naar de bestuurderskant. Een omstaander moet hem helpen om uit de auto te kruipen.” De advocate benadrukt dat de man niet zelf heeft gereden. “Dat zijn rechterschouder gekneusd is, daar is bewijs van. De gordel aan de passagierskant draag je over de rechterschouder, de gordel aan de bestuurderskant niet.”

Alcoholslot

De politierechter is wel van oordeel dat de man zelf met de auto reed. Hij baseert zich daarvoor op het feit dat de man alleen in de auto zat op het moment dat de omstaanders hem kwamen helpen. De bestuurder verklaarde eerder ook dat hij alleen is vertrokken naar huis. De man moet nu een effectieve boete van 2.800 euro betalen en een rijverbod van drie maanden en acht dagen ondergaan. Hij krijgt ook een alcoholslot voor een periode van twee jaar en als hij opnieuw met de auto wil rijden, moet hij opnieuw slagen voor zijn rijexamens en een medische en psychologische proef.