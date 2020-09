Na zware brand bij Boomkwekerij De Bock in Nederename: straten in de buurt blijven afgesloten omdat brandweer nablust Ronny De Coster

20 september 2020

16u42 592 Oudenaarde Aan de Pelikaanstraat in Nederename, bij Oudenaarde, is een zware brand uitgebroken bij boomkwekerij De Bock. Er zijn geen slachtoffers.



De brand brak rond 15.45 uur uit bij boomkwekerij De Bock in de Pelikaanstraat in Oudenaarde. Meteen ontstond een dikke zwarte rookpluim. Die was tot kilometers ver te zien, waardoor flink wat nieuwsgierigen naar de plaats van de brand kwamen.

“Het vuur situeerde zich op de site zelf en er was geen gevaar voor omliggende woningen. Verschillende brandweerkorpsen uit de regio verlenen versterking”, zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Asbest vrijgekomen

In de brand zijn onder meer een woonwagen, twee auto’s en een oude hoeve opgegaan. Door de brand kwamen er asbestdeeltjes vrij. Daarom werd er een veiligheidsperimeter ingesteld. “Na rondgang van de milieuambtenaar en de adviseur gevaarlijk stoffen van de brandweer en in samenspraak met de noodplanningscoördinator, werd de veiligheidsperimeter beperkt tot het bedrijf zelf”, zegt de burgemeester.

De Pelikaanstraat en de Hemelrijkstraat blijven afgesloten voor verkeer door de nabluswerkzaamheden.