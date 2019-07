Na vijftig jaar terug naar de roots om in Mater B&B T’ Oezent te openen: “In mijn hoofd heb ik de Vlaamse Ardennen nooit verlaten” Ronny De Coster

12 juli 2019

16u42 11 Oudenaarde Ruim vijftig jaar nadat zijn ouders vanuit de Vlaamse Ardennen voor papa’s werk bij Sabena naar Zaventem verhuisden, keert Bert Ockerman terug naar zijn roots. Aan de Gaverstraat in Mater heeft hij samen met zijn vrouw en adoptiezoon B&B T’ Oezent geopend. Ze verwelkomen er niet alleen toeristen, maar ook mensen uit de buurt.

Berts ouders woonden in Schorisse, tot vader in de jaren 60 aan de slag ging bij de toenmalige luchtvaartmaatschappij Sabena. Schorisse-Zaventem, dat was in die tijd op zich al een reis. En dus beslisten de Ockermans om hun landelijke stek in Schorisse te verlaten en in Zaventem te gaan wonen.

Moeder Stiene

“De navelstreng is nooit helemaal doorgeknipt: de zus van mijn vader heeft altijd en boerderij gehad nabij Moeder Stiene in Schorisse. Daar ben ik in mijn jeugd vaak gaan logeren. In mijn hoofd heb ik de Vlaamse Ardennen nooit helemaal verlaten”, vertelt Bert.

Een nieuw huwelijk en het verlangen om ook professioneel een nieuwe start te nemen, deed Bert, zijn vrouw Véronique en hun adoptiezoon Linus in Mater belanden. “We vonden hier een oude boerderij, die we helemaal hebben gerenoveerd. Behalve de buitenmuren hebben we alles vernieuwd, maar dan wel met respect voor de authenticiteit: de sfeer is helemaal landelijk”, vertelt Bert. Het resultaat is een bed and breakfast met vier kamers met eigen badkamer: drie bieden plaats voor twee en er is één kamer voor vier personen.

“Bij ons thuis”

T’ Oezent is de naam van het gastenverblijf. ‘T’ Oezent’ is het Maters dialect voor ‘Te onzent’, wat ‘bij ons thuis’ betekent. “Comme chez soi, zou je kunnen zeggen. En dat is ook het gevoel dat we onze bezoekers willen bezorgen. We willen ze laten thuiskomen, onthaasten en in alle rust ontspannen en weer naar huis vertrekken”, zegt Véronique.

Ontbijt voor de locals

Voor Bert en Véronique is de uitbating van de B&B een tweede job: hij werkt in het AZ in Oudenaarde, zij is winkelbediende bij Action in Bevere. “Heel tof aan het runnen van een B&B is dat voortdurende vakantiegevoel. We komen altijd in contact met mensen die genieten van vakantie. In de weekends mikken we vooral op toeristen, terwijl op weekdagen bedrijven logies boeken voor buitenlandse klanten die een B&B toch gezelliger vinden dan een hotelkamer”, ondervindt Véronique.

En je hoeft in T’ Oezent niet eens te overnachten om te genieten van het ontbijt. “Nogal wat mensen uit de buurt vinden het gezellig om bij ons een ontbijt te nemen. Dat kan dus ook. Het kost 15 euro (of 20 euro met een glaasje bubbels erbij). Wel graag vooraf reserveren”, besluit Veronique.

Meer info over dit gastenverblijf staat op de website www.toezent.be