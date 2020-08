Na 48 corona-vrije dagen vandaag weer twee nieuwe covid-patiënten opgenomen in AZ Oudenaarde Ronny De Coster

21 augustus 2020

17u01 0 Oudenaarde Nadat het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde 48 dagen coronavrij was, heeft het vandaag toch weer twee bevestigde covidpositieve patiënten opgenomen.

“We zijn hierop voorzien: de situatie is onder controle”, reageert de directie van de kliniek. Ze benadrukt dat het ook absoluut veilig is om naar het ziekenhuis te gaan en dat geplande of dringende zorgen zeker niet moeten uitgesteld worden. “Jammer genoeg is het virus is nog altijd actief en het blijft absoluut noodzakelijk om de richtlijnen van de overheid te volgen: afstand houden, handen wassen/ontsmetten, contacten beperken, mondmasker dragen om het virus verder in te perken”, geeft de ziekenhuisdirectie nog mee.