Muziek, straattheater en vuurmeesters beheersen Museumnacht NOX.X in Ename Ronny De Coster

03 juli 2019

Op en rond het Enameplein worden zaterdag duizenden bezoekers verwacht voor de Museumnacht NOX.X. Het jaarlijkse festival brengt muziek, straattheater en vuurmeesters.

NOX.X speelt zich af op het Enameplein, de Beaucarnestraat in het Pam en de kerk.Roland Van Campenhout brengt ‘Folksongs from a Non-Existing Land’. De Belgische meester-gitarist en zanger begeleidt het publiek zaterdag door een mysterieus, muzikaal en donker landschap. And Then Came Fall is het muzikale kind van Annelies Tanghe en Sam Pieter Janssens Zij spelen live, spontaan en met veel soul. Cie Les Petits Délices is een visuele voorstelling zonder woorden met het verhaal over het kind op de vlucht, in ballingschap. Een ontroerend verhaal, gebracht met humor en verfijning. Precies 25 jaar na de dood van schrijver Charles Bukowski brengen Derek & The Rolls een liedjesprogramma met nummers die hij schreef over en voor Bukowski.

Kleurrijke fanfare

Orchestre International du Vetex, een sprankelend en feestelijk collectief van een vijftiental Vlaamse, Waalse en Noord-Franse muzikanten brengt op het Enameplein een mix van Balkan, Gipsy, ska, Latino, klezmer, polka, en tarantella. Het is een kleurrijke fanfare die ook internationaal scoort. Ze trokken al met succes door Oost- Europa en tourden ook in Zuid- Amerika samen met Manu Chao. BASta!² zorgt voor een meeslepende soundtrack en brengt nieuwe, eigenzinnige muziek zonder al teveel franjes in de kerk van Ename. Het Franse trio BMP zet het publiek op het verkeerde been: zijn het nu goochelende muzikanten of muzikale tovenaars? Is het een concert , een circusvoorstelling of een electrofuif? Ciné Martiko/Sassafras De Bruyn brengt in Ename het verhaal van een meisje dat een vogel werd

Fiets je eigen schilderij

Opmerkelijke doe-activiteiten voor de toeschouwers is “Fiets je eigen schilderij”. Je trapt op de pedalen, kiest je kleuren en ziet hoe die kleuren zich vermengen. Elk schilderij is anders. Een vast onderdeel op NOX.X is vuur en dat zal ook dit jaar niet anders zijn. De Vuurmeesters wagen zich in de straten met een vuurparade op muziek van gipsyband Djurdejevak.

NOX.X: zaterdag 6 juli van 20 tot 2 uur in hartje Ename.