Multicultureel centrum De Parel schenkt voedselpakketten aan sociale kruidenier: “We willen de meest kwetsbaren in de maatschappij steunen” Ronny De Coster

01 mei 2020

10u50 0 Oudenaarde Het multicultureel centrum Parel vzw in Oudenaarde heeft 72 voedselpakketten geschonken aan de Sociaal Kruidenier. “Hiermee willen we de meest kwetsbaren in de maatschappij ondersteunen, ongeacht hun religie of achtergrond”, zegt Yildirim Ozcan, voorzitter van De Parel.

“De ramadan ging van start op 24 april, maar door de coronacrisis is dit eerder een sobere editie. Door de coronamaatregelen moet de avondmaaltijd – de iftar – in kleine kring gehouden worden en kunnen wij, moslims niet langer in grote groepen samenkomen om het vasten te verbreken”, zegt Yildirim Ozcan, voorzitter van De Parel. “Omdat de iftarmaaltijden in ons multicultureel centrum niet kunnen doorgaan, willen we als alternatief graag voedselpakketten doneren. Tijdens de ramadan zetten we ons extra in voor de meest kwetsbaren in de samenleving, ongeacht hun religie of achtergrond. We willen hiermee onze burgerplicht vervullen”, zegt Yildirim Ozcan.

De Kaba

Schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V) reageert tevreden op de schenking aan de sociale kruidenier ‘De Kaba’ in het Sociaal Huis.“Mensen meet een kansenpas of OK-pas kunnen in ‘De Kaba’ terecht om levensnoodzakelijke producten aan te schaffen. Dankzij giften zoals deze kan de sociale kruidenier zelfs gratis producten geven aan de meest kwetsbare personen in de maatschappij”, prijst Mas zich gelukkig.