Motorrijders geklist die nummerplaten plooien om aan snelheidscamera te ontsnappen Ronny De Coster

14 januari 2020

18u40 28 Oudenaarde De politiezone Vlaamse Ardennen heeft drie motorrijders geklist die hun nummerplaat hadden geplooid om een eventuele flitsboete te ontlopen. Ze zullen voor de politierechter moeten verschijnen. Ze riskeren een rijverbod en boetes tot 8.000 euro.

De politiezone controleerde de laatste dagen op verschillende plaatsen in Kluisbergen, Oudenaarde en Wortegem-Petegem. De focus lag vooral op alcoholcontroles, maar ook drie motards werden om een heel andere reden uit het verkeer gehaald. De bestuurders hadden er niet beter op gevonden dan hun nummerplaat om te plooien zodat een snelheidscamera die niet kon lezen. Zij zullen het binnenkort mogen komen uitleggen bij de politierechter en riskeren boetes tot 8.000 euro.

Verder moesten 348 bestuurders een alcoholtest afleggen. Bij zes gaf het toestel ‘alarm’ aan en drie chauffeurs bliezen positief.

Cannabis

Twee chauffeurs moesten hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Bij de ene was dat wegens een positieve alcoholtest, terwijl de andere was betrapt op het gebruik van cannabis. De agenten schreven ook 17 onmiddellijke inningen uit voor foutparkeren, waarvan drie voor chauffeurs die op een plaats stonden zonder geldige mindervalidenkaart. Verder waren er boetes voor acht automobilisten die reden met de gsm in de hand en vier die geen veiligheidsgordel droegen.