Motorrijder in levensgevaar na crash op N60 in Leupegem Ronny De Coster

29 augustus 2019

23u05 120 Oudenaarde Bij een verkeersongeval op de Ronsebaan (N60) in Leupegem is vanavond een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Zij motorfiets vloog na de klap in brand.

De zware crash gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Lammekensstraat. De chauffeur van een personenwagen VW Golf wou er de gewestweg oversteken, maar zag niet of te laat dat vanuit de richting Ronse een motor kwam aangereden.

Motor in brand

De motorrijder kon de overstekende auto niet meer ontwijken. Bij de crash die daarop volgde, vloog de motorfiets in brand. De bestuurder werd over de auto gekatapulteerd en kwam tientallen meters verder op de straat terecht.

Een MUG-team van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde snelde ter plaatse om de motorrijder te reanimeren. Een ambulance, begeleid door politie, heeft de man in allerijl afgevoerd naar het UZ in Gent. Zijn toestand was bij zijn overbrenging zeer kritiek.

De chauffeur van het aantreden auto bleef ongedeerd.

Weg helemaal afgesloten

Als gevolg van het ongeval is de gewestweg N60 in de richting Oudenaarde afgesloten voor alle verkeer.

Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde stuurt een verkeersdeskundige om de precieze omstandigheid van het zware ongeval te achterhalen.