Motorrijder gewond bij verkeersongeval aan De Linde in Melden Ronny De Coster

18 september 2020

18u55 0 Oudenaarde Bij een verkeersongeval vrijdagavond op de Berchemweg (N8) in het centrum van Melden is een motorrijder gewond geraakt.

Het ongeval is gebeurd op het kruispunt met de Hevelweg nabij Dorpshuis De Linde. Een tractor met aanhangwagen die reed in de richting Kluisbergen, wou links de Hevelweg inslaan. De motorrijder, die op dag moment een inhaalmanoeuvre maakte, kon het landbouwvoertuig niet meer ontwijken en kwam na de aanrijding ten val. Bij de klap is de bestuurder van de motorfiets geraakt. Het slachtoffer is naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde gebracht.