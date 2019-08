Morgen in alle brandweerkazernes van de Vlaamse Ardennen hulde aan verongelukte brandweermannen Ronny De Coster

12 augustus 2019

16u29 14 Oudenaarde In de kazernes van alle brandweerposten in de Vlaamse Ardennen vindt dinsdagavond een kleine herdenkingsplechtigheid plaats voor brandweermannen Chris Medo en Bennie Smulders, die om het leven kwamen bij een brand in Heusden-Zolder.

Verschillende korpsen in Vlaanderen hebben maandag al een minuut stilte georganiseerd om de twee verongelukte collega’s te eren.

In de brandweerzone Vlaamse Ardennen (Bvlar) trekken brandweermannen en -vrouwen dinsdagavond naar hun kazernes, waar om halfacht een eerbetoon plaatsvindt.

“We zijn zwaar aangeslagen door wat er is gebeurd. Het doet ons nog maar eens beseffen dat de job van brandweerman of -vrouw een risicoberoep is, ook al is het zo niet erkend”, bedenkt Peter De Vijlder, hoofd van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen. “Uit respect voor onze overleden collega’s hangen de vlaggen aan onze kazernes halfstok. De postverantwoordelijk van elke kazerne zal een korte toespraak houden en dan is een moment van stilte voorzien”, legt De Vijlder uit.