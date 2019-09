Montessori KBO-Mullem: het kleine schooltje met grote leesplannen Ronny De Coster

02 september 2019

18u00 0 Oudenaarde Eén klasje, één juf en elf kleutertjes: KBO-Mullem is het kleinste schooltje van Oudenaarde, maar heeft wel grote leesplannen.

KBO-Mullem is een methodeschool die haar pedagogisch project baseert op de principes van Maria Montessori. “We vertrekken vanuit de interesses en het niveau van de kinderen”, vat juf Kathy Petit het heel beknopt samen.

Lezen en nog eens lezen, dat is wat haar ukkepukjes dit jaar alvast zullen doen. Al zal het vooral de juf zijn die voorleest. “Boeken en prenten prikkelen de fantasie en verhalen versterken ook het geheugen. En als ik veel verhaaltjes voorlees en vertel, zullen de kinderen ook sneller naar een boek grijpen”, motiveert de juf waarom “lang zullen ze lezen” in dit wijkschooltje het jaarthema is geworden.