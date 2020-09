Mondmaskers vanaf maandag verplicht aan alle middelbare scholen in Oudenaarde Ronny De Coster

18 september 2020

18u33 22

Vanaf maandag is het verplicht om een mondmasker te dragen tijdens de schooluren in de omgeving van de Oudenaardse secundaire scholen. “In bepaalde straten rond de secundaire scholen kan het erg druk zijn, zeker bij de start en einde van de schooldag. Omdat we opnieuw een stijgende lijn zien in onze lokale coronacijfers, willen we ingrijpen om verdere besmettingen te voorkomen”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Wie op een schooldag rond 16 uur in onder andere de Hoogstraat passeerde, heeft het vast opgemerkt: het is er erg druk en van afstand bewaren is er amper sprake. “Om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt in de omgeving van de secundaire scholen, voeren we daar een mondmaskerplicht in tijdens de schooluren. Het coronavirus is nog steeds aanwezig in onze stad: de lokale coronacijfers zijn de voorbije dagen dan ook gestegen”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester.

In overleg met de scholen

De intergemeentelijke veiligheidscel ging in overleg met de verschillende schoolbesturen om te bekijken hoe de veiligheid in en rond schoolomgevingen zoveel mogelijk kan gegarandeerd worden. De mondmaskerplicht geldt van 7.30 tot 17.30 uur op schooldagen en tot 13 uur op woensdag. Je bent dan verplicht een mondmasker te dragen in de omgeving van de Bernardusscholen in het centrum, Bernardustechnicum campus Gelukstede, Go! Atheneum Oudenaarde campus Bergstraat en campus Fortstraat en in de omgeving van Richtpunt campus Oudenaarde. “We duiden aan de hand van signalisatie duidelijk aan waar en op welke tijdstippen je een mondmasker moet dragen. De politiediensten zullen controles uitvoeren, maar er zal uiteraard in de eerste plaats gesensibiliseerd worden” zegt burgemeester Marnic De Meulemeester.