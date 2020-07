Mondmaskerplicht goed nageleefd in centrum van Oudenaarde Lieke D'hondt

26 juli 2020

10u20 0 Oudenaarde De nieuwe mondmaskerplicht lijkt goed opgevolgd te worden. Zeker in het stadscentrum van Oudenaarde draagt de overgrote meerderheid het stukje stof voor de neus en mond.



Het dragen van een mondmasker is sinds zaterdag verplicht voor iedereen die buitenkomt in Oudenaarde, Kluisbergen, Wortegem-Petegem en Kruisem. Een beslissing die is genomen door de intergemeentelijke veiligheidscel om het aantal coronabesmettingen zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat ook wie gaat winkelen een mondmasker aan moet doen. Op enkele uitzonderingen na volgden alle bezoekers van het stadscentrum zaterdag de nieuwe richtlijn. Ook wie even ging verpozen op één van de terrassen rond het marktplein had dus een mondmasker aan, al mocht dat wel uit zodra de klanten in hun bubbel aan een tafel zaten.

Uitzonderingen

De mondmaskerplicht geldt niet voor wie een zware fysieke werkinspanning doet, mensen die geen mondmasker kunnen dragen omwille van medische redenen, in een voertuig, op de fiets of step en voor wie intensief aan het sporten is. Op sociale media kwam er hier en daar wel kritiek op de algemene verplichting. Veel mensen zien het niet zitten om een mondmasker te dragen tijdens een wandelingetje of bij het uitlaten van de hond. Toch is ook dan een mondmasker verplicht, behalve als het gaat om een fikse wandeltocht van verschillende kilometers aan een stevig tempo.

De politie controleert of de mondmaskerplicht wordt nageleefd. In eerste instantie zullen de agenten inzetten op sensibilisatie, maar later kunnen ze ook boetes uitschrijven voor wie halsstarrig weigert een mondmasker op te zetten.