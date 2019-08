Minuut stilte en Last Post in alle kazernes Vlaamse Ardennen voor verongelukte collega-brandweermannen Ronny De Coster

13 augustus 2019

20u36 46

In alle brandweerposten van de brandweerzone Vlaamse Ardennen hebben brandweermannen en -vrouwen donderdagavond een korte herdenkingsplechtigheid bijgewoond ter ere van brandweermannen Chris Medo en Bennie Smulders, die om het leven kwamen bij een brand in Beringen. Om halfacht donderdagavond verzamelden de manschappen in hun respectievelijke kazernes, waar de postverantwoorelijke een korte toespraak hield. Na een minuut stilte volgde de Last Post.