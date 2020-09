Minister Zuhal Demir op voorstelling van 400 jaar oud wandtapijt in het MOU in Oudenaarde: “Geen moment aan getwijfeld om die aankoop te steunen” Ronny De Coster

24 september 2020

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft een bezoek gebracht aan het MOU in Oudenaarde om er een wandtapijt te onthullen dat de stad vorig jaar voor 13.500 euro heeft aangekocht op een veiling bij Sotheby's in New York

Het nieuwe wandtapijt beeldt een veldslag af en maakt deel uit van de reeks “De geschiedenis van Alexander” (1580-1590). “We zij heel blij dat we dit historische topstuk vorig jaar bij Sotheby’s hebben kunnen kopen”, zegt Oudenaards cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). “Zo krijgt het zijn rechtmatige plaats terug naast de drie andere tapijten uit dezelfde reeks. Dit wandtapijt was een geschenk van de stad aan Alexander Farnese, de hertog van Parma bij zijn plechtige intrede. De Spaanse landvoogd Alexander Farnese had een speciale band met onze stad, want zijn moeder Margaretha van Parma werd hier geboren”, verduidelijkt Vercamer het historische belang dat het wandtapijt voor Oudenaarde heeft.

Met Vlaamse steun

De aankoop van het wandtapijt is mee mogelijk gemaakt met steun van Toerisme Vlaanderen. Daardoor komt het, dat Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) vandaag aanwezig was op de officiële voorstelling van het vierhonderd jaar oude wandtapijt. “Ik heb er niet moeten over nadenken, toen de vraag kwam of wij de aankoop van dit wandtapijt mee wilden financieren”, zegt de minister, die ook het restauratieatelier heeft bezocht. “De Oudenaardse wandtapijten zijn een sterk voorbeeld van het buitengewone Vlaamse vakmanschap. De Vlaamse wandtapijtenindustrie was eeuwenlang internationaal gerenommeerd en had een afzet over de hele wereld”, weet Zuhal Demir.

Wij bouwen verder aan de ambitie om Oudenaarde als dé stad van het Vlaamse wandtapijt in de kijker te zetten. Niet alleen in Vlaanderen, maar nationaal én internationaal Burgemeester Marnic De Meulemeester

Ze heeft de stad Oudenaarde alvast Vlaamse steun beloofd voor het project Te gast in het MOU, dat vanaf 2022 loopt en waarbij Oudenaarde jaarlijkse binnen- en buitenlandse collecties Oudenaardse wandtapijten naar het MOU-museum zal brengen.

Internationaal in de kijker staan

In het totaal bezit het MOU 37 wandtapijten, waarvan er vijftien te bewonderen zijn in de lakenhalle. “Wij bouwen verder aan de ambitie om Oudenaarde als dé stad van het Vlaamse wandtapijt in de kijker te zetten. Niet alleen in Vlaanderen, maar nationaal én internationaal”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).