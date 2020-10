Minister feliciteert Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen met toprapport na doorlichting Ronny De Coster

06 oktober 2020

08u27 0 Oudenaarde Bij Sociale Huisvestingsmaatschappij “Vlaamse Ardennen” viel deze week een felicitatiebrief van de minister van wonen, Matthias Diependaele (N-VA) in de bus. De maatschappij krijgt pluimen op haar hoed voor haar werk rond rond sociaal wonen in de regio.

Midden februari kwam de visitatiecommissie, een team van experten, op bezoek bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Die experten beoordeelden de organisatie op 18 verschillende aspecten van haar werking. Het resultaat was zeer goed. Enkel het uitzicht bewonersparticipatie kan nog sterker uitgebouwd worden, staat in het rapport. Voorzitter Stefaan Vercamer en directeur Jeanique Van Den Heede zijn alvast zeer tevreden met dit toprapport.

“Het doet veel plezier dat de gemaakte beleidskeuzes en de vooropgestelde prioriteiten weerspiegeld worden in de beoordeling van ons werk”, reageert Stefaan Vercamer, voorzitter van de huisvestingsmaatschappij. “We zien het als onze taak om het aanbod aan sociaal wonen in de regio verder uit te bouwen. Daarbij hebben we ook oog voor de realisatie van ‘doelgroepwonen’ in samenwerking met zorgpartners en zetten we ook in op samenwerking met private actoren. Zo realiseren we een betaalbaar aanbod voor diverse gezinstypes met aandacht voor sociale mix’, legt Vercamer uit.

Naast bouwen en beheren maken we ook werk van de ondersteuning van huurders en kandidaten. Jeanique Van Den Heede, directeur van Sociale Huisvestingsmaatschappij “Vlaamse Ardennen”

Verder staat in het rapport van de doorlichting, dat de sociale bouwmaatschappij zeer goede prestaties levert op vlak van beschikbaarheid van woningen en verwerven van gronden. Ook de financiële opvolging werd op die manier beoordeeld. “Wij zijn een open woonmaatschappij’, zegt directeur Jeanique Van Den Heede. “Naast bouwen en beheren maken we ook werk van de ondersteuning van huurders en kandidaten. Wij willen ook bijdragen aan een aangename woon- en leefomgeving en daarvoor hebben wij verschillende initiatieven ondernomen. Wij besteden ook veel aandacht aan communicatie.

Bewonersparticitpatie verbeteren

Op vlak van bewonersparticipatie is er bij de bouwmaatschappij nog wat werk aan de winkel, stellen de experten vast. “We nemen hun suggesties mee op onze werking vorm te geven en zullen participatie dan ook verder verankeren in onze werking”, klinkt het bij de huisvestingsmaatschappij.