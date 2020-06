Minder Mobielen Centrale start weer op in Oudenaarde Ronny De Coster

14 juni 2020

12u25 0 Oudenaarde Door de versoepeling van de coronamaatregelen kan de Minder Mobielen Centrale (MMC) in Oudenaarde weer opstarten.

De Minder Mobielen Centrale is een sociale dienstverlening, georchestreerd vanuit het Sociaal Huis Oudenaarde. Ze organiseert vervoer voor inwoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen door ziekte, handicap of leeftijd. De MMC helpt gerbruikers bij noodzakelijke verplaatsingen zoals boodschappen doen, doktersbezoek of een bezoek aan familie of vrienden. “We nemen uiteraard de nodige voorzorgsmaatregelen voor zowel de bestuurder als voor de passagier. Elke chauffeur ontving een hygiëne-kit, samengesteld uit mondmaskers, ontsmettingsgel en speciale, herbruikbare zetelhoezen”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V).

De Minder Mobielen Centrale Oudenaarde verzorgde vorig jaar 2.703 ritten, goed voor 56.308 km. Ongeveer 170 leden maakten van de dienst gebruik. De centrale doet beroep op 26 vrijwillige chauffeurs, die gebruikers op het gevraagde moment thuis ophalen en naar de bestemming brengen. De leden betalen een kilometervergoeding van 0,36 euro per gereden kilometer en betalen 10 euro lidgeld per jaar.

Sociaal isolement

“Onze chauffeurs staan de popelen om opnieuw aan de slag te gaan. Zo brengen we de mensen opnieuw naar de kinesist, het ziekenhuis, het dagcentrum, de kapper, het warenhuis of zelfs tot aan hun favoriete tearoom. Het sociaal isolement heeft lang genoeg geduurd en onze leden willen graag hun vertrouwde gewoontes hervatten” vertelt Andries Rogge, coördinator van de MMC Oudenaarde. Meer informatie over de Minder Mobielen Centrale is te verkrijgen in het Sociaal Huis Oudenaarde, Meerspoort 30, tel. 055/46.06.40, mail: andries.rogge@oudenaarde.be.