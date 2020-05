Mietje Putties steekt personeel van AZ Oudenaarde chocoladen hart onder de riem Ronny De Coster

27 mei 2020

13u25 10 Oudenaarde De Oudenaardse chocolatier Mietje Putties heeft het personeel van het Algemeen Ziekenhuis woensdag een lading chocoladen harten cadeau gedaan.

Mietje Putties kwam als één van tien finalisten uit de bus van een wedstrijd van de Puratos Groep (Belcolade), leverancier van onder andere ingrediënten voor bakkers en chocolatiers. Chocolatiers die het beste project voor een goed doel konden voorleggen, ontvingen chocolade van Puratos.

“Hartverwarmende actie”

“Wij hebben een groot hart voor alle werknemers van AZ Oudenaarde en hebben dat omgezet in de productie van een persoonlijke lekkernij. Alle medewerkers en artsen ontvangen dus letterlijk een hart onder de riem”, zeggen Katelijn en Anoine van Mietje Putties.

Stefaan Vercamer, voorzitter Raad van Bestuur, nam de schenking met plezier mee in ontvangst: “Als voorzitter ben ik opgetogen over deze ‘hartverwarmende’ actie, die door onze medewerkers zeker geapprecieerd zal worden. Het is een fijn eerbetoon voor hun harde werk in crisistijden.”