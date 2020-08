Meulewal in Eine wordt parkbegraafplaats: “We maken ook alle andere begraafplaatsen groener” Ronny De Coster

12 augustus 2020

17u25 0 Oudenaarde De stad laat de begraafplaats Meulewal in Eine helemaal heraanleggen. De site wordt autovrij, groener én er komt een natuurbegraafplaats. Ook voor de 15 andere begraafplaatsen is er een plan van aanpak om ze toegankelijker en groener te maken.

Voor zowel Meulewal in Eine als de begraafplaats aan de Dijstraat trekt Oudenaarde een landschapsarchitect aan. Sinds 1977 gebeuren alle begrafenissen in Oudenaarde op het 10,7 ha grote Meulewal. “De inrichting van die stedelijke begraafplaats is toe aan vernieuwing en heroriëntatie”, zegt Stefaan Vercamer (CD&V), schepen van Begraafplaatsen “Het ontwerp van deze begraafplaats dateert al van meer dan 40 jaar terug. Sedertdien is er veel veranderd, ook in de manier van begraven. Zo waren in 2019 meer dan de helft van de begraafwijzen crematies met asverstrooiingen of in urnen. Er is ook een toenemende vraag naar natuurbegraven. Daarom dringt een herinrichting zich op”, motiveert Vercamer.

We willen ook het dagelijks onderhoud en de begrafenissen beter organiseren. Een groot deel van het werk zullen we met eigen personeel doen. Zo zorgen we ook voor meer sociale controle op de begraafplaats. John Adam (Open Vld), schepen van Openbare Werken

Het schepencollege werkt een nieuwe langetermijnvisie uit voor alle begraafplaatsen in Oudenaarde. Ook die aan de Dijkstraat krijgt alvast een make-over. “Het stadsbestuur vertrekt vanuit het idee van gebruik, hergebruik en gedeeld gebruik, van begraafplaats of kerkhof naar park-begraafplaats. Respect, rust en aandacht voor groen en educatie voor natuur en afscheid nemen zijn belangrijke elementen voor de herinrichting”, legt Vercamer uit. Hij doet de aankondiging samen met collega-schepen John Adam (Open Vld), die bevoegd is voor Openbare Werken.

Autovrij

“We willen ook het dagelijks onderhoud en de begrafenissen beter organiseren”, neemt Adam zich voor. “Een groot deel van het werk zullen we met eigen personeel doen. Zo zorgen we ook voor meer sociale controle op de begraafplaats. We willen ook een betere bewegwijzering en aanduiding naar Meulewal en op de site zelf , die ook digitaal moet kunnen geraadpleegd worden. Om de rust en de sereniteit te bewaren zal Meulewal autovrij worden: alleen rond de periode van Allerheiligen zal er gecontroleerd toelating gegeven worden om de begraafplaats op te rijden met inrit langs de Pontstraat en uitgang via de Meulewalstraat. Er komen ook meer fietsparkeerplaatsen”, legt Adam uit.

Rolwagens en bolderkarren

Voor bezoekers die moeilijker te been zijn, voorziet het herinrichtingsplan in rolwagens en er komt ook een systeem met bolderkarren en gieters aan de watertapplaatsen De dienstverlening bij begrafenissen wil het stadsbestuur verbeteren door extra mensen flexibel in te zetten die, ook aanspreekbaar zijn voor bezoekers met vragen.

Respect, rust en aandacht voor groen en educatie voor natuur en afscheid nemen zijn belangrijke elementen voor de herinrichting Stefaan Vercamer (CD&V), schepen van Begraafplaatsen

Natuurbegraafplaats voor urnen

De bevoegde schepenen kondigen ook een natuurbegraafplaats aan waar ook biologisch afbreekbare urnen kunnen begraven worden. De huidige paden zullen onthard worden en vervangen worden door duurzame alternatieven die ook de waterdoorlaatbaarheid verbeteren. “Daarmee willen we inzetten op milieuvriendelijkheid, maar ook educatie kan een plaats krijgen door bijvoorbeeld educatieve uitleg bij planten en bomen, bijen en insectenhotels, de afscheidsruimte open te stellen voor educatieve een culturele activiteiten”, zeggen Vercamer en Adam.

9 kerkhoven worden groener

Tot slot voorziet de strategische nota van de stad ook een aanpak van de lokale kerkhoven. Negen van de zestien moeten nog deze legislatuur groener worden. De stad wil de looptijden van de grafconcessies strikter opvolgen, waardoor heel wat zerken kunnen verdwijnen en de sites ‘vergroenen’. Tegelijk komt er ook een procedure om verwaarlozing van graven tegen te gaan.