Metallica en Bon Jovi waren dé toppers op 11de Bizonrock in Eine Ronny De Coster

01 september 2019

13u01 0 Oudenaarde De VoadersChiro van Eine blikt terug op editie van Bizonrock waar vooral de Metallica- en Bon Jovi-tributebands de grootste toppers bleken. Volgens de organisatoren waren er ongeveer tweeduizend toeschouwers.

“Dat is een schatting, want we vragen geen toegangsgeld en tellen dus ook niet het aantal toeschouwers. Het plein was dit jaar ietsje groter en stond toch nog altijd goed gevuld. Alleen al in de vip waren er 300 mensen”, becijfert Dries Lescouhier.

Vooral de Metallica- en Bon Jovi-tributebands kregen het publiek helemaal mee.

Herrieschoppers

De valse noot kwam aan het einde van het muziekfestival. Twee herrieschoppers maakten het op het terrein zo bont, dat de groep Bizkit Park tot twee keer toe besliste om het optreden stil te leggen. Eén van de heethoofden is door de politie van het terrein gehaald.